楊元慶：聯想在5G領域申請標準必要專利突破1000件
文章日期：2020年10月28日 11:21
聯想（0992）董事長兼行政總裁楊元慶表示，集團在5G領域申請的標準必要專利已突破1000件。
楊元慶在聯想創新科技大會上稱，集團的雲網融合業務提供5G雲基站、5G專網核心網、NFV網絡功能虛擬化等產品，能夠為公用網絡提供5G智慧新型室內分佈的解決方案，也能夠為企業和工業園區提供5G專網或虛擬專網的解決方案，集團還聚焦於設備連接性和邊緣集成提供5G場景化解決方案。
楊元慶又表示，聯想已經與SAP達成合作，雙方將推出「SAP HANA企業雲客戶版」解決方案，聯想的TruScale「基礎設施即服務」與SAP的S/4 HANA軟體平台結合，將解決的客戶問題。
聯想現報4.95元，跌1.2%；聯想控股（3396）現報10.96元，跌1.08%。
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