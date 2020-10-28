聯想（0992）董事長兼行政總裁楊元慶表示，集團在5G領域申請的標準必要專利已突破1000件。

楊元慶在聯想創新科技大會上稱，集團的雲網融合業務提供5G雲基站、5G專網核心網、NFV網絡功能虛擬化等產品，能夠為公用網絡提供5G智慧新型室內分佈的解決方案，也能夠為企業和工業園區提供5G專網或虛擬專網的解決方案，集團還聚焦於設備連接性和邊緣集成提供5G場景化解決方案。

楊元慶又表示，聯想已經與SAP達成合作，雙方將推出「SAP HANA企業雲客戶版」解決方案，聯想的TruScale「基礎設施即服務」與SAP的S/4 HANA軟體平台結合，將解決的客戶問題。

聯想現報4.95元，跌1.2%；聯想控股（3396）現報10.96元，跌1.08%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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