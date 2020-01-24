路透引述一份電郵報道，特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)計劃將其太空科技公司SpaceX的太空互聯網分支Starlink(星鏈)的寬頻衛星網絡服務定價為每月99美元(約772.2港元)。

根據該電郵內容，Starlink的衛星網絡服務提供每月99美元價格予試驗客戶，額外加499美元(約3892.2港元)的安裝套件，公司冀為寬頻受限的農村客戶提供更快速的互聯網速度服務。

SpaceX未有回覆路透的查詢。

SpaceX已在全球遍佈超過800個衛星，估計有關投資約100億美元(約780億港元)，每年可帶來300億美元(約2340億港元)，以資助馬斯克稱為「星艦」的星際火箭計劃。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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