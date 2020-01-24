太古地產（1972）、太古（0019）中途停牌。傳100億元出售太古城中心一座。太古於10時23分發公告指，停牌待發內幕消息公告。

《星島日報》引述消息指，GAWCapital正在與太古地產協商，以約100億元購買太古城中心一座。交易將在短期內確定，報導沒有給出具體時間。

《經濟日報》引述消息指，太地旗下太古城中心第1座商廈，獲財團以近100億元洽購，料短期內易手，呎價近1.6萬元。以基匯資本奪得呼聲最高，該財團兩年前曾向太古購入項目3及4座。

太地最後一宗交易於9時56分，停牌前報20.35元，跌1.2%。太古最後一宗交易於9時53分，停牌前報36.35元，跌1.3%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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