太地、太古停牌涉內幕消息 傳100億元出售太古城中心一座
文章日期：2020年10月28日 10:03
太古地產（1972）、太古（0019）中途停牌。傳100億元出售太古城中心一座。太古於10時23分發公告指，停牌待發內幕消息公告。
《星島日報》引述消息指，GAWCapital正在與太古地產協商，以約100億元購買太古城中心一座。交易將在短期內確定，報導沒有給出具體時間。
《經濟日報》引述消息指，太地旗下太古城中心第1座商廈，獲財團以近100億元洽購，料短期內易手，呎價近1.6萬元。以基匯資本奪得呼聲最高，該財團兩年前曾向太古購入項目3及4座。
太地最後一宗交易於9時56分，停牌前報20.35元，跌1.2%。太古最後一宗交易於9時53分，停牌前報36.35元，跌1.3%。
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