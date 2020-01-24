美國晶片商超微AMD公布第三季業績，收入和調整後每股盈利分別28億美元(約218.4億港元)和41美仙，高於市場預期的25.7億美元和36美仙。

其中，計算和圖形部門的收入為6.7億美元，按年增長31%，按季增長22%。企業、嵌入式和半定制部門的收入11.3億美元，按年增長116%，按季增長1.01倍。

另外，AMD同意以350億美元(約2730億港元)的全股票交易收購競爭對手賽靈思(Xilinx)。公司對賽靈思的估值約為每股143美元。交易預計在2021年完成。兩家公司合併後，AMD股東將擁有合併後公司74%的股份，賽靈思的股東將持有24%的股份。

隔晚AMD美股在交易時段收跌4.07%；賽靈思收升8.56%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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