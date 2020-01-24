彭博引述消息指，Tiffany和LVMH據悉正在商討，降低收購Tiffany的價格，將由每股135美元下調至130-135美元。不過該知情人士亦指，談判可能不會有協議達成。

作價亦有另一個傳聞，據CNBC引述消息報道，作價為每股130至133元，據指，雙方都希望交易盡快談妥，但談判能否成功還不得而知。

Tiffany 收市升4.9%，報128.88美元。LVMH 則跌0.69%，報418.85歐元。

有關併購於9月擱置，LVMH指是因為美國關稅、疫情，且法國外交部要求將交易延後至明年 1月。其後雙方均提出訴訟，Tiffany指控LVMH故意拖延時間並強迫 Tiffany 重新協商收購價，LVMH 起訟 Tiffany 在疫情爆發期間管理不當。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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