恒指今早低開13點或0.06%，報24773點，成交金額37億元；國指今早高開11點或0.12%，報10014點。恒生科技指數開市報7577點，升0.39%。

藍籌21隻升，16隻下跌，13隻無升跌。萬洲國際（0288）首9個月純利跌13.2%。萬洲升3.85%，報6.48元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.6%，報221.2元，是跌幅最大的藍籌。

螞蟻集團（6688）招股反應熱烈，阿里巴巴（9988）升1.47%，報304.4元，創上市新高，同時，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

平保（2318）首三季純利跌20.5%，新業務價值挫27.1%。平保開市跌1.42%，報83.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

多間公司公布業績，績前表現如下，ASM（0522）開市報86元，無升跌；白雲山（0874）開市報18.96元，無升跌；中國人壽（2628）開市報18.24元，無升跌；中石化（0386）開市報3.16元，升0.64%；中興（0763）開市報18.54元，無升跌。

獨立股評人David Webb申報，增持安樂工程（1977）至逾半成。開市報1.16元，升9.4%。

港華燃氣（1083）53億入股上海燃氣，雙方未來交叉持股。開市報3.78元，升0.53%。Ｉ.Ｔ（0999）發盈警，料中期淨虧損擴大至逾3億。開市報1元，無升跌。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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