港股ADR升101點 中人壽、中石化、中興、ASM等公布業績
文章日期：2020年10月28日 08:50
美國在大選前難達成刺激經濟方案，消息拖累美股，美股期貨現時仍跌近0.4%至0.5%。港股ADR升101點或0.41%，報24888點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.69%，折合報594.86元；匯控（0005）跌1.31%，折合報33.36元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.61元。
日股現跌0.45%，韓股現跌0.58%，澳股現跌0.03%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括ASM（0522）、白雲山（0874）、中國人壽（2628）、中石化（0386）、中興（0763）等。
獨立股評人David Webb申報，增持安樂工程（1977）至逾半成。
港華燃氣（1083）53億入股上海燃氣，雙方未來交叉持股。
Ｉ.Ｔ（0999）發盈警，料中期淨虧損擴大至逾3億。
平保（2318）首三季純利跌20.5%，新業務價值挫27.1%。
萬洲國際（0288）首9個月純利跌13.2%。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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