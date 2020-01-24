白宮預計達成刺激方案協議還需幾周，意味大選前推出刺激方案的機會渺茫，道指低開34點後，曾升22點，尾段最多曾跌227點。道指連跌3日，累計跌900.47點，收市見9月29日後收市新低。AMD同意以350億美元的全股票交易收購晶片製造企業賽靈思，科技股造好。微軟業績勝預期。

道瓊斯工業平均指數收跌222點，跌幅0.81%，報27463點。標普500指數收跌10點，跌幅0.31%，報3390點。納斯達克綜合指數收漲72點，或0.64%，報11431點。

波音跌3.48%，報155.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低36點，而salesforce升3.44%，報250.3元，貢獻道指54點。

科技股方面，蘋果收市報116.6元，升1.34%，谷歌母公司Alphabet收市報1598.88元，升0.92%，亞馬遜收市報3286.33元，升2.47%，Facebook收市報283.29元，升2.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.95%，報352點。德國DAX指數收跌0.94%，報12063點；法國CAC 40指數跌1.78%，報4730點；英國富時100指數收跌1.09%，報5728點。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

大選前推出刺激方案的機會渺茫 道指跌222點 3連跌累跌近900點

金管局紐約時段再沽出63.78億港元

有片：港航「香港飛香港」旅程 乘客咩事拍晒手?