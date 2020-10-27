疫情嚴重打擊航空界，未等到政府的旅遊氣泡計劃起航，香港航空界相繼推出無目的地航班吸客。香港航空首航「香港飛香港」於今個月24日起航，對於不能出境但又可一嘗坐飛機的滋味，不少旅客表示未上機心情已十分興奮，更指是次的航班十分難得，是一個不錯的假日活動。無論在成功起飛的一刻，還是成功降落的一瞬間，旅客都紛紛拍手鼓掌。對起飛前機師的廣播和空姐的求生衣示範，旅客都會用拍攝和拍手鼓勵。當飛上三千呎高空，有旅客表示，對今次的空中日落的景色感到滿意。飛機上的抽獎活動，中獎人士會由空姐或航空公司的人士頒獎，有旅客表示，難得可以和空姐合照，感到雀躍。

記者：陳麗歡

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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