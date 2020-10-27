增持安樂工程至逾半成 Webb：因為喜歡
文章日期：2020年10月27日 22:10
獨立股評人David Webb申報，增持鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（1977）至逾5%，Webb回覆本報查詢時稱，「入股（安樂）是因為喜歡這間公司」。
據港交所權益披露資料，Webb在上周二（20日）以每股1.0456元增持了安樂工程45.8萬股，涉資約48萬元，連同此前已持有的6996.2萬股，Webb合共持有7042萬股，持股比例從4.99%增至5.03%，因此按規定需要披露權益。
安樂工程上市至今負面消息不斷，其中包括因鄭若驊被美國制裁關係，需要出售美國附屬公司部分持股。不過，Webb回應查詢時表示，安樂已曾解釋鄭若驊並不擁有任何法定或實質擁有權及財務利益，鄭現時於安樂的所謂股份權益只因與潘樂陶屬配偶關係，所以認為持有安樂股份的政治風險不大，並強調自己投資，會以估值被低估及企業管治良好為考慮因素。
安樂工程今日收報1.06元，跌0.93%。
記者：陳子凌
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