獨立股評人David Webb申報，增持鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（1977）至逾5%，Webb回覆本報查詢時稱，「入股（安樂）是因為喜歡這間公司」。

據港交所權益披露資料，Webb在上周二（20日）以每股1.0456元增持了安樂工程45.8萬股，涉資約48萬元，連同此前已持有的6996.2萬股，Webb合共持有7042萬股，持股比例從4.99%增至5.03%，因此按規定需要披露權益。

安樂工程上市至今負面消息不斷，其中包括因鄭若驊被美國制裁關係，需要出售美國附屬公司部分持股。不過，Webb回應查詢時表示，安樂已曾解釋鄭若驊並不擁有任何法定或實質擁有權及財務利益，鄭現時於安樂的所謂股份權益只因與潘樂陶屬配偶關係，所以認為持有安樂股份的政治風險不大，並強調自己投資，會以估值被低估及企業管治良好為考慮因素。

安樂工程今日收報1.06元，跌0.93%。

記者：陳子凌

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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