金管局總裁余偉文撰文，提出為善用數據協助中小企借貸，當局有意擴闊金融基建的功能，方便中小企按其意願與銀行分享數據，並謂金管局正就上述概念作具體構思，期望不久將來可披露更多細節。

余偉文指出，相比大企業，中小企在借貸方面往往遇到較大困難。銀行在審批貸款時，首先需要借款企業提供財務數據，以評核企業的還款能力和控制信貸質素。但有關財務數據一般比較滯後亦不全面，令銀行較難準確評估中小企的還款能力。為了管理風險，銀行往往對中小企借貸採取較審慎的態度，需要企業提供抵押品或擔保，令中小企獲取信貸變成一項艱鉅挑戰。

但他認為，在數據為王的時代，如果能夠讓中小企更容易、有效地分享營商數據，例如每月甚至是每日的貿易和銷售數據，讓銀行可以獲取更全面、實時的訊息，將有助中小企更容易、快捷地獲取銀行融資。

事實上，市場上並不缺乏這類數據，但它們分散在各個平台，缺乏統一、快捷、安全的渠道讓中小企充分利用這些數據向銀行申請借貸。余偉文相信，若擴闊金融基建的功能，方便中小企按其意願與銀行分享數據。有了更全面、實時的數據，銀行可以運用數據科學進行詳細分析和評估企業的財務能力，讓銀行能更有效管理風險之餘，也有助中小企更容易獲得銀行貸款，達致銀行和中小企雙贏的局面。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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