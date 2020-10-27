中華煤氣（0003）旗下港華燃氣（1083）公布，出資47億元人民幣（約53.62億港元），向上海燃氣增資，交割後港華燃氣將持有對方25%股權。雙方同時會訂立深化合作協議，自增資後起計一年內，港華燃氣亦會向上海燃氣發行普通股，對方將擁有港華擴大後已發行股本之25%。

由於大股東中華煤氣已對此交易作出不可撤銷及無條件的書面批准，因此港華無意召開股東會以取得股東對交易的批准。

增資協議尚待獲得外商投資國家安全審查審批機構、國資委或其地方同等機構等的批准。

上海燃氣現為上海市國有獨資企業申能集團的全資附屬公司，為上海市的主要能源供應商，於當地天然氣市場的佔有率超過9成，擁有630萬戶天然氣客戶，去年售氣量為93.8億立方米，並擁有液化天然氣接收站和長達2萬5千公里的管網。港華指，是次戰略性投資將令港華及中華煤氣在內地的管道氣網延伸至上海，集團覆蓋的內地客戶數目也大增至4000萬。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

中國外匯交易中心：淡出使用人幣中間價逆周期因子

螞蟻首日孖展錄1343億超購逾39倍

榮昌生物明起招股 入場費2.6萬

Ｉ.Ｔ發盈警 料中期淨虧損擴大至逾3億

David Webb約48萬增持安樂工程 持股增至逾5%

金管局再沽254.2億港元 總結餘突破4400億創新高

David Webb約48萬增持安樂工程 持股增至逾5%

鍾絳虹：螞蟻認購人數料破百萬 理論上仍可一人一手

陳德霖「圓幣」公司7月已成立 發言人︰無違冷河規定

平保首三季純利跌20.5% 新業務價值挫27.1%

萬洲國際首9個月純利跌13.2%

香港9月進、出口遠勝預期 出口至美國回復增長