螞蟻集團（6688）首日招股反應熱烈，綜合10間券商數據，已借出1343.23億元孖展額，以公開集資33.41億元計，相當於超額認購39.2倍，當中大華繼顯借出280億元孖展稱冠。

另外，輝立及耀才分別借出225億及近250億元，富途、信誠及凱基就借出120.23億、130億及120億元，海通、華盛、英皇、時富借出83億、10億、75億及50億元。股民反應踴躍，富途新股網上認購更一段出現「系統繁忙，請稍後再試」的畫面。

根據回撥機制，若螞蟻公開發售部分超購20倍或以上，比例將增至10%，即1.67億股。

另外，藥明巨諾（2126）今日截孖展，綜合6間券商數據，合計借出224.69億元，以公開集資2.33億元計，相當於超額認購95.6倍，部分券商出現抽飛情況。各間券商中以輝立及信誠借出60億元最多，耀才及英皇分別借出50及27.5億元，富途、大華繼顯就借出17.57億及9.62億元。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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