螞蟻首日孖展錄1343億超購逾39倍
文章日期：2020年10月27日 18:43
螞蟻集團（6688）首日招股反應熱烈，綜合10間券商數據，已借出1343.23億元孖展額，以公開集資33.41億元計，相當於超額認購39.2倍，當中大華繼顯借出280億元孖展稱冠。
另外，輝立及耀才分別借出225億及近250億元，富途、信誠及凱基就借出120.23億、130億及120億元，海通、華盛、英皇、時富借出83億、10億、75億及50億元。股民反應踴躍，富途新股網上認購更一段出現「系統繁忙，請稍後再試」的畫面。
根據回撥機制，若螞蟻公開發售部分超購20倍或以上，比例將增至10%，即1.67億股。
另外，藥明巨諾（2126）今日截孖展，綜合6間券商數據，合計借出224.69億元，以公開集資2.33億元計，相當於超額認購95.6倍，部分券商出現抽飛情況。各間券商中以輝立及信誠借出60億元最多，耀才及英皇分別借出50及27.5億元，富途、大華繼顯就借出17.57億及9.62億元。
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