榮昌生物（9995）明起招股，招股價介乎50.3元至52.1元，每手500股，入場費26312.51元。集團將全球發行7653.7萬H股，最多集資39.88億元，公開發售佔一成，國際配售佔九成，招股期將於11月2日（周一）截止。集團料於11月9日（周一）上市，摩根士丹利、華泰國際及摩根大通為聯席保薦人。

榮昌生物將引入19名基石投資者，包括富達、貝萊德、GIC、奧博資本、高瓴資本本等，合共認購2.275億美元股份。集團董事長王威東表示，基投有利集團長遠發展，是一個好的開端。

集團主要研發針對免疫、腫瘤及眼科等藥物，包括兩種臨床階段候選藥物泰它西普（RC18）及disitamab vedotin（RC48）。王威東指出，榮昌生物現在未正式進入產品商業化階段，隨著產品完善後快將進入商業化，對集團而言是一項挑戰，但團隊有豐富產業化經驗，有信心符合中國市場情況。他又指，將來藥品定價會考慮患者的實際支付能力，以及競爭對手價格，並會爭取早日進入國家醫保目錄。

被問到與螞蟻（6688）同期招股會否受影響，榮昌生物首席執行官房健民表示，集團有自己的節奏，且有不少投資者支持，有信心可成功發行。

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