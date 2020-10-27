David Webb約48萬增持安樂工程 持股增至逾5%
文章日期：2020年10月27日 18:08
獨立股評人David Webb的投資組合一向受關注，原來他看中了律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程（1977）。港交所權益披露最新顯示，David Webb上周二（20日）以每股1.0456元增持了安樂工程45.8萬股，連同此前已持有的6996.2萬股，David Webb合共持有7042萬股，持股比例5.03%，因此按規定需要披露。
安樂工程今日收報1.06元，跌0.93%。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
其他報道
匯控祁耀年：有信心2020年度可開始派息 派息多少將於年底決定
恒指跌288點 匯控績前升1.8% 騰訊創新高見588.5元
匯控第3季業績勝預期 考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息