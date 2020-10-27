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David Webb約48萬增持安樂工程 持股增至逾5% 

文章日期：2020年10月27日 18:08
David Webb約48萬增持安樂工程 持股增至逾5% 

獨立股評人David Webb的投資組合一向受關注，原來他看中了律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程（1977）。港交所權益披露最新顯示，David Webb上周二（20日）以每股1.0456元增持了安樂工程45.8萬股，連同此前已持有的6996.2萬股，David Webb合共持有7042萬股，持股比例5.03%，因此按規定需要披露。

安樂工程今日收報1.06元，跌0.93%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)   

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300  

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm 

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