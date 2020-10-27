螞蟻集團（6688）今日開始招股，惹來全城關注，是次為螞蟻H股招股擔任顧問的「新股女王」鍾絳虹評估，螞蟻公開發售認購人數有機會打破工行（1398）紀錄，料人數可突破100萬，相當於香港約七分一人口，但由於今次螞蟻招股規模大、發售股數亦較多，理論上仍可做到「一人一手」，相信可同時照顧大、中、小投資者需求。

鍾絳虹表示，螞蟻H股認購反應熱烈，市場普遍預期將錄得大額超購，根據照招股書，倘螞蟻今次公開發售超購逾20倍，發售股數比例將增加至10%，即約1.67億股，按每手50股計，將有約334萬手，以公開發售甲、乙兩組各佔一半計，甲組可分派約167萬手，理論上以100萬人認購作估計，是可以分到一人一手有餘。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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