鍾絳虹：螞蟻認購人數料破百萬 理論上仍可一人一手
文章日期：2020年10月27日 17:51
螞蟻集團（6688）今日開始招股，惹來全城關注，是次為螞蟻H股招股擔任顧問的「新股女王」鍾絳虹評估，螞蟻公開發售認購人數有機會打破工行（1398）紀錄，料人數可突破100萬，相當於香港約七分一人口，但由於今次螞蟻招股規模大、發售股數亦較多，理論上仍可做到「一人一手」，相信可同時照顧大、中、小投資者需求。
鍾絳虹表示，螞蟻H股認購反應熱烈，市場普遍預期將錄得大額超購，根據照招股書，倘螞蟻今次公開發售超購逾20倍，發售股數比例將增加至10%，即約1.67億股，按每手50股計，將有約334萬手，以公開發售甲、乙兩組各佔一半計，甲組可分派約167萬手，理論上以100萬人認購作估計，是可以分到一人一手有餘。
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