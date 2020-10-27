平保（2318）今日收市後公布首三季業績，純利按年跌20.5%至1030.4億元人民幣（下同），而反映核心經營狀況的營運利潤為1086.92億元，按年增長4.5%；壽險及健康險新業務價值則按年跌27.1%至428.4億元，符預期。截至9月底，平安個人客戶數超過2.14億，較年初增長7%；前三季度新增客戶2853萬，年增2.5%。

平保收報84.7港元，跌1.91%。

集團指，雖然國內疫情得到有效防控，傳統代理人線下業務展業逐步恢復，但線下大型活動舉辦仍然受限，線下客戶拜訪仍未恢復到疫情前水平，壽險新業務價值率按年收窄12.4個百分點至35.7%，壽險代理人數量較去年年底減少10.2%至104.8萬人。

產險業務方面，由於市場競爭加劇，綜合成本率按年升2.9個百分點至99.1%；營運利潤110.55億元，按年下降22.4%。投資業務上，受香港股市下跌、市場利率波動等因素影響，投資收益率有所承壓，年化淨投資收益率按年下降0.4個百分點至4.5%；年化總投資收益率則下降0.8個百分點至5.2%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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