萬洲國際首9個月純利跌13.2%
文章日期：2020年10月27日 16:50
萬洲國際（0288）收市後公布季績，首9個月的生物公允價值調整後純利為7.59億美元，按年減少13.2%；調整前純利則為8.9億美元，按年升8.5%。收入187.67億美元，年增9.2%。
萬洲國際收報6.24元，跌1.42%。
期內肉製品銷量下跌2.3%，主要受美國在疫情影響下餐飲服務需求不足和勞動力短缺，令銷量下降6.1%的影響；生鮮豬肉屠宰總量雖按年下降19.1%，但中國生鮮豬肉的售價提升和進口豬肉的銷量顯著增長，該業務收入上升13.7%。
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日期：10月30日 (星期五)
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