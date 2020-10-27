萬洲國際（0288）收市後公布季績，首9個月的生物公允價值調整後純利為7.59億美元，按年減少13.2%；調整前純利則為8.9億美元，按年升8.5%。收入187.67億美元，年增9.2%。

萬洲國際收報6.24元，跌1.42%。

期內肉製品銷量下跌2.3%，主要受美國在疫情影響下餐飲服務需求不足和勞動力短缺，令銷量下降6.1%的影響；生鮮豬肉屠宰總量雖按年下降19.1%，但中國生鮮豬肉的售價提升和進口豬肉的銷量顯著增長，該業務收入上升13.7%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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