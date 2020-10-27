政府統計處公布，9月出口按年增長9.1%，遠高於預期的0.2%；進口為按年增3.4%，預期為按年跌1.9%。貿易逆差127億元，少過預期的221億元逆差。

首9個月的商品整體出口貨值按年跌4%，進口貨值跌6.8%，首9個月有形貿易逆差2329億元。

政府發言人表示，9月商品出口按年顯著回升，主要是受輸往內地的出口明顯加快所帶動。輸往美國的出口在9月回復溫和增長，而歐盟的出口跌幅則大幅收窄，反映兩地經濟復蘇。輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。

展望未來，內地經濟正穩健復蘇，料會在短期為香港的出口提供一些支持。然而，部分先進市場的疫情再度惡化，為當地的短期經濟前景帶來不確定性。中美關係發展、地緣政治緊張局勢，以及歐盟與英國的貿易談判也值得關注。政府會密切留意相關發展。

經季節性調整的數字顯示，第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升4.4%。同時，商品進口貨值上升3.6%。

按國家地區分析，9月份輸往亞洲的整體出口貨值上升11.2%。其中，內地（升17.0%）、台灣（升10.4%）、越南（升6.9%）和韓國（升5.2%）。另一方面，輸往印度（跌16.2%）、泰國（跌15.5%）、日本（跌14.4%）和新加坡（跌11.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。亞洲以外，德國（跌2.5%）和英國（跌0.9%），不過輸往美國（升5.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。

首9個月計，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是印度（跌19.4%）、德國（跌19.2%）、美國（跌19.2%）和新加坡（跌17.2%）。然而，輸往台灣（升8.2%）和內地（升4.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌21.9%）、內地（跌10.5%）和日本（跌7.3%）。然而，來自越南（升35.5%）、台灣（升22.5%）、韓國（升6.5%）和新加坡（升5.9%）的進口貨值則錄得升幅。