螞蟻（6688）招股，恒生科技指數跑贏恒指，恒指早段受內地經濟據拖累跌最多316點，但在匯控（0005）中午公布業績後升幅擴大，以及騰訊（0700）領軍之下，恒指午後跌幅收窄，收市跌131點或0.53%，報24787點，成交金額1305億元，較上日增加16.9%；國指跌122點或1.21%，報10003點。

恒生科技指數收報7547點，升0.84%，曾升最多1.59%，是16日後最大升幅。成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.36元，升9.09%；跌幅最大的是貓眼娛樂（1896）收報10.86元，跌6.54%。

螞蟻招股，阿里巴巴（9988）收報300元，升0.67%；港交所（0388）收報364.8元，跌0.87%。

藍籌12隻升，38隻下跌。騰訊升4.19%，收報585元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻110點；匯控業績勝預期，升4.81%，收報33.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是恒指貢獻點數第二多的股份，貢獻88點，股價同時亦創逾1個月高。

潤地（1109）跌5.15%，收報32.2元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌3.28%，收報5.61元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。

走勢上，恒指曾跌穿10天線(24622點)、50天線(245743點)及100天線(24744. 67點)，收市重返其上。

北水南下合計淨流入66.72億元，較上日增加85.01%，同時亦是14日69.38億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入487.83億元。南水北上合計淨流出46.37億元人民幣，較上日增加68. 75%，連續第8日流出，累計流出210.53億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，康希諾生物（6185）收報165.6元，跌2.87%；中國平安（2318）收報84.7元，跌1.91%；滔搏（6110）收報10.68元，無升跌；萬洲國際（0288）收報6.24元，跌1.42%。

先聲藥業（2096）今日上市，定價為13.7元。收報10.98元，跌19.8%。

阿里健康（0241）發盈利預喜，中期料扭虧賺2億人民幣。阿里健康收報21元，升3.19%。

融創中國 （1918）分拆旗下物業管理業務融創服務通過港交所上市聆訊。融創中國見52周低28.4元，收報28.5元，跌3.55%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

匯控祁耀年：有信心2020年度可開始派息 派息多少將於年底決定

【有片：金匯測市王】避險升溫加歐央行議息 歐元受壓機會大

天星銀行推「貸款一筆清」年利率2.99厘

內媒指深交所主板與中小板合併已提上日

【有片：埋身擊】澳元、紐元可趁低吸納

【有片：選股王】國藥業績改善、走勢改善 不妨候低吸納

恒指跌288點 匯控績前升1.8% 騰訊創新高見588.5元

匯控第3季業績勝預期 考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息

螞蟻首日招股 匯豐孖展息最低0.48%

螞蟻IPO招股 1星期HIBOR創5月以來最大升幅 1個月HIBOR連跌兩日

金沙擬賣60億美元資產 金沙中國曾挫逾4%