匯豐控股（0005）在業績表示，將根據今年業績，以及對2021年前景的預測，將會考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息。行政總裁祁耀年表示，該行今年首三季，特別是第三季的表現，有利於支持該行派發2020年度的股息，他指該行的業務良好，有信心可以在2020年度開始再派發股息。

至於「保守」股息水平是否低於2019年底的0.21美元，祁耀年表示會在得出今年全年業績，以及在今年底得出明年經濟展望時作決定，不能對股息給予更多指引。

財務總監邵偉信表示，該行明白流動性對銀行重要，會慎重考慮多項因素，包括貸款質素的穩定性。他指該行的核心一級資本充足率強勁為15.6%，不過明年仍有疫情的不確定性，需有留有足夠的緩衝。重組方面，祁耀年表示，今年預期會裁減1萬個職位，今年上半年已完成裁減4000個職位，至第三季已削減至5000個職位。

稅前盈利按季大增1.8倍，主要因為信貸撥備大幅減少80%，不過撥備前盈利實際減少11.36%。財務總監邵偉信指，上半年信貸撥備大增因為經濟前景轉壞，上半年的撥備特別高，第三季撥備稍為減少，預計全年撥備會落在上半年業績預期區間，即80億至130億美元的偏低水平，明年將進一步改善。不過低息環境將有未來數年影響該行表現。

香港稅前盈利減少37%，邵偉信表示是由於低息環境，港元拆息連續數季急跌， 本港存款和貸款的年期比較短，對淨利息收入有明顯影響。另外財富管理和保險銷售受新冠肺炎疫情影響，不過預計可在明年恢復。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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