天星銀行（Airstar Bank）表示，早前推出虛銀首個免文件貸款後業務一直穩步上升，該行預期10月份貸款按月申請量將增長七成。為進一步拓展虛擬銀行貸款市場，該行宣布推出全新「貸款一筆清」服務，為客戶提供高效及低息的貸款體驗。

該行指，「貸款一筆清」服務主要針對欠卡數及高息貸款人士，實際年利率最低為2.99厘，假設客戶欠款20萬元，該服務可為客戶節省利息開支達91%，每月還款額亦可節省66%，並且可以縮短還款期數，總貸款額最高為200萬元或月薪21倍，當中提取現金部份最高為月薪12倍，即使在貸款期內隨時提前還款，亦無須繳付任何手續費。

此外，該服務的第一期還款日可特別延長至最多45日，讓客戶於轉會後可即時紓緩還款壓力。該行又指，由即日起至今年11月14日，客戶經天星銀行的手機應用程式成功申請及提取貸款一筆清達50萬元或以上，還款期達36期或以上，即可獲3888元現金獎。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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