繼科創板後，深交所或再迎來基礎改革，內媒第一財經引述中證監監管人士消息指，深交所主板與中小板合併事宜已在日程上。

中小板成立於2004年2月，是深交所為了鼓勵自主創新而專門設置的中小型公司聚集板塊，股票代碼以002開頭。與創業板及科創板不同，中小板是設在主板旗下的板塊，中小板的上市公司仍須符合主板的發行上市條件和信息披露要求，同時實行運行獨立、監察獨立、代碼獨立及指數獨立。

截至今年7月底，中小板共有958間上市公司，總市值達到13萬億元人民幣，合名企業包括比亞迪、順豐、分眾傳媒等。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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