恒指低開78點後向下，早市最多跌316點，半日收報24629點，跌288點或1.16%；國指跌1.53%。科技股表現硬淨，恒生科技指數跌0.13%。大市成交相當暢旺，半日達754億元。

騰訊（0700）逆市升逾3%創新高，舜宇（2382）升逾2%；不過，小米（1810）跌近4%。金融股回吐，平保（2318）、建行（0939）、友邦（1299）跌逾2%。消費股波動，安踏（2020）跌2%，頤海（1579）、海底撈（6862）跌4%。華潤啤酒（0291）升3%，海爾電器（1169）、JS（1691）升2%。新能源車概念偏好，比亞迪股份（1211）升1%，贛鋒（1772）升7%，惟長汽（2333）跌4%。內房物管、光伏、航空航運、能源等股受壓。

國藥（1099）業績改善，股價今早逆市做好。公司首三季收入按年升半成，純利增長8%；相比上半年純利跌3%，首季跌三成，業績持續復蘇。券商高盛指國藥第3季業績超出預期，主要由零售、毛利率改善，以及較低的財政開支所帶動，並看好第四季盈利增長，上調今後3年盈利預測。高盛調高國藥目標價至26元，評級維持買入。

國藥的股價於業績前已經反彈，今早升穿50天線及18元關口之上，走勢改善；不過，向上重重阻力，上望19、20元均有沽壓，不妨待18元以下吸納，並以低收17.2元作止蝕。

劉思明

投資版副主編