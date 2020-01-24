恒指今早低開78點後，曾收窄至跌46點，內地公布上月企業利潤後，跌幅擴大至316點，半日跌288點或1.16%，報24629點，成交金額754億元；國指跌154點或1.53%，報9970點。恒生科技指數收報7474點，跌0.13%。

藍籌9隻升，41隻下跌。其中，受惠於美國法院駁回司法部要求WeChat即時下架禁令，騰訊（0700）創上市新高，半日升3.29%，收報580元，是升幅最大的藍籌，同時，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻86點；中海油（0883）跌4.69%，收報7.31元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.75%，收報76元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。

多間公司公布業績，業績表現如下，康希諾生物（6185）收報165.7元，跌2.82%；中國平安（2318）收報84.3元，跌2.37%；滔搏（6110）收報10.68元，無升跌；萬洲國際（0288）收報6.29元，跌0.63%。

中午公布勝預期業績，兼考慮派息的匯控（0005），半日收報32.85元，升1.86%。

先聲藥業（2096）今日上市，定價為13.7元，半日收報10.9元，跌20.4%。

阿里健康（0241）發盈利預喜，中期料扭虧賺2億人民幣，收報20.9元，升2.7%。

融創中國 （1918）分拆旗下物業管理業務融創服務通過港交所上市聆訊，收報28.85元，跌2.37%。

螞蟻集團（6688）今起招股，入場費4040元。阿里（9988）收報295.2元，跌0.94%。

字節跳動擬分拆抖音中國業務單獨赴港上市。留意港交所（0388）收報362.6元，跌1.47%。

控股股東違約，華晨中國（1114）急挫，半日收報6.7元，跌5.8%。

金沙擬賣60億美元資產，金沙中國（1928）曾挫逾4%，收報28.55元，跌2.73%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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