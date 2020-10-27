匯控（0005）第三季列賬基準除稅後利潤下跌46%，降至20億美元，列賬基準除稅前利潤則下跌36%，降至37.4億美元，勝預期。三季度調整後稅前利潤下

滑21%至43億美元，遠高於28億美元的預期。調整預估信貸損失7.85億美元，市場預估20.2億美元。董事會將會考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息，明年2月會有最終決定。

集團行政總裁祈耀年表示，雖然經濟環境挑戰重重，集團第三季資本及流動資金比率進一步增強。是否就2020財政年度派發一次股息須視乎2021年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果而定。如果情況允許，將尋求派付較為保守的股息。

祈耀年預計，於2021年2月會就派息有最終決定，並於發表2020年終業績時一併公布。預期會同時披露集團2021年及 往後經修訂的股息政策。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

螞蟻首日招股 匯豐孖展息最低0.48%

螞蟻IPO招股 1星期HIBOR創5月以來最大升幅 1個月HIBOR連跌兩日

金沙擬賣60億美元資產 金沙中國曾挫逾4%

螞蟻集團擬提早一天結束IPO認購

控股股東違約 華晨中國急挫 見兩個月最大跌幅

美國法院駁回司法部要求WeChat即時下架禁令 騰訊創上市新高

內地9月工業企業利潤按年增長10.1%

恒指低開78點 先聲藥業跌19.7% 阿里跌0.47%

三星顯示子公司傳已獲得美國許可證 可向華為供應部分面板產品

港股ADR跌156點 匯控、平保、萬洲、康希諾業績 先聲上市

美股三大指數齊見1個月最大幅 道指收跌650點