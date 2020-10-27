匯控第3季業績勝預期 考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息
文章日期：2020年10月27日 12:10
匯控（0005）第三季列賬基準除稅後利潤下跌46%，降至20億美元，列賬基準除稅前利潤則下跌36%，降至37.4億美元，勝預期。三季度調整後稅前利潤下
滑21%至43億美元，遠高於28億美元的預期。調整預估信貸損失7.85億美元，市場預估20.2億美元。董事會將會考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息，明年2月會有最終決定。
集團行政總裁祈耀年表示，雖然經濟環境挑戰重重，集團第三季資本及流動資金比率進一步增強。是否就2020財政年度派發一次股息須視乎2021年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果而定。如果情況允許，將尋求派付較為保守的股息。
祈耀年預計，於2021年2月會就派息有最終決定，並於發表2020年終業績時一併公布。預期會同時披露集團2021年及 往後經修訂的股息政策。
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