螞蟻首日招股 匯豐孖展息最低0.48%
文章日期：2020年10月27日 11:35
螞蟻集團（6688）招股全城矚目，大型銀行亦要分一杯羹，繼中銀香港（2388）昨日宣布認購螞蟻的孖展息率為0.5%後，匯豐銀行今日表示，認購螞蟻的孖展息率最低為0.48%。
匯豐指，認購螞蟻的貸款金額若高於300萬元，年息為0.48%。若貸款金額300萬元或以下，年息0.88%。每一個貸款申請最低貸款額為10萬元，最高為2000萬元，若包括同期所有新股認購貸款，每名客戶最多借3000萬元。
換言之，若認購1000手之多，貸款金額逾360萬元，即年息0.48%，實際利息金額為239元。
銀行極低息搶客，券商的孖展息則普遍較高。耀才指螞蟻90%孖展利息為3.18%，相比同期招股的藥明巨諾（2126）之2.88%更高。而信誠則指，借9成的孖展息為2.88%，若要借9成半，年息就要3.38%。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
其他報道
螞蟻IPO招股 1星期HIBOR創5月以來最大升幅 1個月HIBOR連跌兩日
美國法院駁回司法部要求WeChat即時下架禁令 騰訊創上市新高
港股ADR跌156點 匯控、平保、萬洲、康希諾業績 先聲上市