螞蟻IPO招股 1星期HIBOR創5月以來最大升幅 1個月HIBOR連跌兩日
文章日期：2020年10月27日 11:27
港元拆息普遍向下。不過，與螞蟻集團（6688）招股、凍資撞期，1星期HIBOR創5月以來最大升幅。與樓按相關的一個月HIBOR則連跌2日，跌2.3點子至0.41571%。
港元現報7.75元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.7502元，亦曾升值最多1點子，報7.75元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.38點子至0.05107%；1星期HIBOR升37.8點子至0.51054%；2星期HIBOR跌0.45點子至0.45375%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌0點子至0.54054%；6個月期HIBOR跌0.54點子至0.68143%；12個月期HIBOR跌0.34點子至0.85607%。
美元指數現報92.953貶值0.092點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報0.15625%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2595%，終止連續0日收窄，利差是2020年10月19日後最低，當日差距為0.2245%。
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