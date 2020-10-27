彭博引述消息指，拉斯維加斯金沙集團正在探索出售其在拉斯維加斯的旗艦賭場資產。金沙中國（1928）曾跌最多4.26%，是2020年10月08日後最大跌幅，當日跌幅為4.36%，現跌2.8%，報28.5元。

報道引述消息指，拉斯維加斯金沙集團正在與顧問合作，以征求潛在買家的興趣，出售價格可能超過60億美元。擬出售的資產包括金沙會展中心、拉斯維加斯威尼斯人酒店、The

Palazzo。

拉斯維加斯金沙集團的發言人拒絕置評。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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