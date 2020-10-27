金沙擬賣60億美元資產 金沙中國曾挫逾4%
文章日期：2020年10月27日 11:10
彭博引述消息指，拉斯維加斯金沙集團正在探索出售其在拉斯維加斯的旗艦賭場資產。金沙中國（1928）曾跌最多4.26%，是2020年10月08日後最大跌幅，當日跌幅為4.36%，現跌2.8%，報28.5元。
報道引述消息指，拉斯維加斯金沙集團正在與顧問合作，以征求潛在買家的興趣，出售價格可能超過60億美元。擬出售的資產包括金沙會展中心、拉斯維加斯威尼斯人酒店、The
Palazzo。
拉斯維加斯金沙集團的發言人拒絕置評。
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