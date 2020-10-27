華晨中國（1114）控股股東華晨汽車集團，確認未能兌付一筆私募債的本息，成為瀋陽機床、東北特鋼違約之後，遼寧地區又一家大型國企打破債券剛兌。受消息影響，華晨中國曾跌最多5.9%，是2020年8月20日後最大跌幅。

華晨汽車集團發公告稱，尚未向中證登上海分公司支付「17華汽05」兌付款，公司仍在努力籌集資金，與投資者協商解決；存續的其他債券自今日開市起在上交所固定收益綜合電子平台恢復交易。

上周六華晨汽車集團曾指，原本應該於10月21日前償還的本金10億元和利息5300萬元及相關手續費，因流動性緊張，資金面臨較大困難，能否及時籌集到足額資金存在重大不確定性。

廣發證券分析師劉鬱在報告中稱，在剝離了華晨寶馬之後，公司自主品牌盈利能力弱且資產質量較差，政府放棄了救援，最後資金鏈斷裂導致違約。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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