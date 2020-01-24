恒指今早低開78點或0.32%，報24839點，成交金額38億元；國指今早低開71點或0.71%，報10054點。恒生科技指數開市報7457點，跌0.36%。

藍籌16隻升，31隻下跌，3隻無升跌。長實集團（1113）升0.93%，報37.9元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌2.75%，報21.25元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。騰訊（0700）升0.62%，報565元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。

多間公司公布業績，績前表現如下，康希諾生物（6185）開市報171.8元，升0.76%；匯控（0005）開市報32.4元，升0.47%；中國平安（2318）開市報86.2元，跌0.17%；滔搏（6110）開市報10.76元，升0.75%；萬洲（0288）開市報6.37元，升0.63%。

先聲藥業（2096）今日上市，定價為13.7元，開市報11元，跌19.7%。

長和（0001）旗下赫斯基謀求與Cenovus合併，長和料赫斯基估值近600億。長和開市報46.8元，升0.86%。

阿里健康（0241）發盈利預喜，中期料扭虧賺2億人民幣。阿里健康開市報20.95元，升2.95%。

融創中國 （1918）分拆旗下物業管理業務融創服務通過港交所上市聆訊。融創開市報29.5元，跌0.17%。

螞蟻集團（6688）今起招股，入場費4040元。阿里巴巴（9988）開市報296.6元，跌0.47%。

字節跳動擬分拆抖音中國業務單獨赴港上市。港交所（0388）開市報368元，無升跌。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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