港股ADR跌156點 匯控、平保、萬洲、康希諾業績 先聲上市
文章日期：2020年10月27日 08:46
美國大選前難以通過刺激方案，美股下跌，美股收市後，美國眾議院議長佩洛西表示，對在選舉日之前達成協議仍然保持「樂觀」態度，美期目前微跌不足0.1%。
港股ADR跌156點或0.63%報24762點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.19%，折合報562.8元；匯控（0005）跌0.37%，折合報32.13元；建行（0939）跌1.25%，折合報5.73元。
日股現跌0.59%，韓股現跌0.26%，澳股現跌1.04%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括康希諾生物（6185）、匯控（0005）、中國平安（2318）、滔搏（6110）、萬洲（0288）等。
先聲藥業（2096）今日上市，定價為13.7元。
長和（0001）旗下赫斯基謀求與Cenovus合併，長和料赫斯基估值近600億。
阿里健康（0241）發盈利預喜，中期料扭虧賺2億人民幣。
融創中國 （1918）分拆旗下物業管理業務融創服務通過港交所上市聆訊。
螞蟻集團（6688）今起招股，入場費4040元。留意阿里（9988）。
字節跳動擬分拆抖音中國業務單獨赴港上市。留意港交所（0388）。
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