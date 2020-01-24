中美關係緊張，美國美台售武、中國限制在華美國媒體，加上美國難在大選前達成刺激經濟方案，美股三大指數齊見逾一個月最大跌幅。道指低開149點後最多跌965點或3.41%，是9月3日後最大跌幅；標指曾跌最多2.9%，是2020年9月4日後最大跌幅；納指曾跌最多2.83%，是2020年9月23日後最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌650點，跌幅2.3%，報27685點。標普500指數收跌64點，跌幅1.86%，報3400點。納斯達克綜合指數收跌189點，或1.64%，報11358點。

salesforce跌3.41%，報241.98美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低56點，而Apple升0.01%，報115.05元，貢獻道指0.06點。

科技股方面，蘋果收市報115.05元，升0%，谷歌母公司Alphabet收市報1584.29元，跌2.98%，亞馬遜收市報3207.04元，升0.08%，Facebook收市報277.11元，跌2.69%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.81%，報355點。德國DAX指數收跌3.71%，報12177點；法國CAC 40指數跌1.91%，報4816點；英國富時100指數收跌1.17%，報5792點。