港股上周表現分化，一方面舊經濟或受疫情打擊的行業股份繼續反彈，新經濟或強勢行業股份卻持續回吐，但後者的調整未致將向好趨勢破壞，形成市况改善。短線順勢吼低殘股，更重要是要留意新經濟股，若然未能回穩再跌，調整變成轉淡，屆時或促使資金加速沽貨，以鎖定今年利潤，造成跌勢加劇。

恒指連升四周，上周再升531點或2.18%，收報24918點；國指全周升2.12%。恒生綜合大型股、中型股、小型股指數上周分別升1.69%、跌0.51%、跌2.10%，上升動力在大型股，中小型股疲軟。大市日均成交1101億元，低於60天平均一成多，交投偏淡。

走勢上，如上周四指國指強勢，短線小回料可守9900點有支持，反過來失守則可能代表9月大跌後的後抽已完成。由於中線的趨勢寬度仍有待轉強，要提高警覺。上周恒指國指成分股高於10天線、20天線比例回升約七成；高於50天線比例提升近五成水平，意味仍有一半成分股未能重上50天線呈中線向好趨勢。

小型股指弱勢未變

市值而言，最強勢的中型股指在前周創高位後進一步整固；大型股指則接力向上，上周升至個半月高位。小型股指弱勢未變，處於10天線、20天線、50天線之下。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率50比50，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約兩成；近6日（交易日）大市沒有明顯方向，每日上升或下跌比例不多於六成；全周計，升跌比53比47，表現參差。

行業表現強弱分明，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有近三分之一下跌，教育跌近4%，軟件服務跌3.5%，內房及物管、工業跌約3%，沽壓相當大。另一邊廂，燃氣供應升近7%，原材料升4.5%，博彩及消閒、中資金融、汽車及相關升近4%，表現凌厲。

值得留意，近期是今年高漲股表現弱，低迷股表現強，以本報港股數據庫涵蓋約350隻股份為例，升幅王雅迪（1585）近一年呈先低後高格局，去年10月創52周新低1.65元後向上，今年10月見52周新高14.2元，累升7.6倍，上周跌一成；其次福萊特（6865）低位回升7倍，上周跌半成。反過來，部分股份呈先高後低，如中海油服（2883）今年1月見52周新高13.26元向下，9月創52周新低5.02元，累跌逾六成，以上周五收市計，較52周低僅高出7%。

若把數據庫涵蓋股份，分為今年先低後高（高漲股）、先高後低（低迷股），前者上周上升的佔不足四成，整體平均跌1.06%；後者上周有六成半上升，平均升1.74%，上周由低迷股領漲，如金沙中國（1928）、匯控（0005）、中石化（0386）上周升7%、8%，但較52周低位高出不足兩成。至於曾愈升愈有的高漲股如新東方在線（1797）、雅生活（3319）上周跌穿250天線，頤海（1579）考驗100元關口，微創（0853）繼續尋底，高位回落近四成，倘高漲轉差狀况持續並擴散，恐怕最後會引發爭相沽貨的大跌市出現。

中鐵建短線有望上試50天線

低迷的基建、建築股上周反彈，中鐵建（1186）反彈力較強，適合短線。不過，中鐵建將於本周五公布業績，倘未能延續第二季復蘇步伐，或會觸發大幅回吐。走勢上，該股上周升穿20天線（約5.3元），短線有望上試50天線約5.7元，可以低收20天線止蝕。

[劉思明 數據尋寶]