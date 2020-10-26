中美角力升級。中國外交部發言人趙立堅表示，美國向台灣地區出售武器裝備嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全。為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）、波音、雷神等美企，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體實施制裁。

中方指，再次敦促美方恪守一個中國原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫。中國將繼續採取必要措施捍衛國家主權和安全利益。

現時美股股指期貨跌幅擴大，道指期貨、標普500指數指數期貨均跌1%，納指期貨跌0.9%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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