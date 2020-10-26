中銀香港（2388）今日宣布，為螞蟻集團推出新股認購及融資優惠，客戶經手機及網上銀行以新股融資認購，可享特優年利率0.5厘，且融資成數高達九成，最低借款額為10萬元。此外，凡於指定期內經中銀香港認購新股的客戶，還可獲豁免新股認購手續費。

中銀香港指，客戶可經手機及網上銀行快速認購新股及申請融資服務，只需輸入認購新股股數、手提電話號碼，以及所需貸款金額即可完成申請，其後可隨時於相關電子渠道查閱配股結果、退款及進行交易。此外，客戶亦可經電話投資熱線或分行進行新股認購。

而持有中銀香港賬戶的客戶，可透過手機及網上銀行即時開立證券賬戶，並兼享首6個月無上限買入港股、A股或美股豁免經紀佣金優惠。存入港股或A股，亦可享高達4000元的中銀信用卡免找數簽賬額。

記者：陳子凌

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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