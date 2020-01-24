Google據報每年向蘋果支付最多120億美元以成為預設iOS搜索引擎
文章日期：2020年10月26日 12:03
《紐約時報》報道，美國司法部對Google提起反壟斷訴訟，指控其在搜索和廣告市場上採用了反競爭和排他性做法，以維持非法的壟斷地位。
蘋果於2017年將Google的搜索引擎作為蘋果設備上的預設選項。報道指，蘋果每年以可獲得約80至120億美元（624億至936億港元）作為回報，使Google成為其設備和服務（包括iPhone和Siri）上的默認搜索引擎。據悉這是Google向外界支付的最大一筆款項，佔蘋果年利潤的14%至21%。
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