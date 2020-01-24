《紐約時報》報道，美國司法部對Google提起反壟斷訴訟，指控其在搜索和廣告市場上採用了反競爭和排他性做法，以維持非法的壟斷地位。

蘋果於2017年將Google的搜索引擎作為蘋果設備上的預設選項。報道指，蘋果每年以可獲得約80至120億美元（624億至936億港元）作為回報，使Google成為其設備和服務（包括iPhone和Siri）上的默認搜索引擎。據悉這是Google向外界支付的最大一筆款項，佔蘋果年利潤的14%至21%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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