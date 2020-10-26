台媒《工商時報》引述供應鏈業者消息報道，蘋果已著手進行新一代A15系列處理器開發，預期會採用台積電5納米加強版（N5P）製程，明年第三季開始生產。

報道指，蘋果研發團隊近期著手進行新一代A15系列處理器的開發，其中應用在蘋果明年新款iPhone 13系列的A15 Bionic應用處理器，料會採用台積電明年推出的5納米加強版N5P製程，而後續包括A15X、A15T等第二代Apple Silicon亦會隨後推出，估計同樣會採用台積電N5P製程量產。

報道又指，蘋果iPhone、iPad、Macbook及iMac等產品線已開始進入A14系列處理器的世代交替，而且新一代A15系列處理器研發符合預期，明年將會成為台積電5納米最大客戶。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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