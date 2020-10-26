國泰航空（0293）早前公布企業重組計劃，全集團會削減約8500個職位，旗下的國泰港龍航空則會停止營運。國泰空中服務員工會主席王思敏出席電台節目時指，工會今日將召開緊急會員大會，商討資方提供的新合約及下一步行動。

王思敏形容，新合約條款「頗辣」，部分員工減薪幅度整體達4至5成，減幅太大。此外，新合約亦列明員工日後若遭遣散，強積金有機會被對沖，做法與政府的政策背道而馳。

王思敏指，國泰規定員工必須在下月4日前決定是否簽署新合約，倘員工不簽署會被視為解僱，亦有機會被列入黑名單。她指，現階段難以評估有多少員工會接受新合約，工會會再諮詢法律意見。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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