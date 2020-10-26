接受訪問當天，Dickson突然醒起原來是他入行20周年。入行頭3年，他在醫管局工作，其後曾到多家私人機構工作。他坦言，多年的打工經驗，不少客人在物理治療後的感想是「好似工廠」、「冷冰冰」，「（病人）一定是老人家、好disabled咁」，任何人來到就像選擇一個「套餐」，完成後就離開。

打工經驗冷冰冰 「好似工廠」

改變的契機之一，是Dickson在2018年到馬來西亞跟隨「國寶級」跌打醫師梁潤江（Master Chris）學習「關節舒整手法」，他認為其中一個得着，是認識到用不同方式跟病人溝通、建立信心。他說，Master Chris會用一種輕鬆愉快的手法去醫治病人，減少病人在治療過程中的緊張，打破了以往在物理治療上，跟病人之間冷冰冰的隔膜，突破了他以往的想法。

成立Uuush後，Dickson結合物理治療、針灸、運動等，向客人提供更適合的多元化治療。Dickson說，現今物理治療已不止停留在治療層面，亦牽涉預防醫學和教育，減少不必要的受傷，例如改正錯誤姿勢，訓練肌肉，教導正確運動方法等「運動治療」，但經常被人忽略。

冀能度身訂造治療方案

他說，廿年前踏入物理治療行業開始，就希望設立一間非傳統物理治療中心，改變物理治療死氣沉沉的感覺，也具備基本運動設施。他坦言，最希望做到的物理治療，就是不以「套餐方法」，而是根據每名病人所需度身訂造的治療方案。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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