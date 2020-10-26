提到與毛記葵涌（1716）合作成立Uuush的契機，Dickson說，他的一名舊客人其實是毛記其中一名創辦人阿Bu（姚家豪）的中學同學，後來阿Bu經舊客人介紹來找他治療，聊天時很投契，而且有同樣理念「物理治療可以不沉悶」，雙方一拍即合下萌生了合作的念頭。

至於向來愛自嘲「虧」的毛記另一名「腦細」林日曦，Dickson笑言，後來也有上門找他治療，但一切也只屬巧合，與毛記找他合作無關。

說起毛記、說起Dickson，相信很多毛記支持者都會想起主持之一的「專家Dickson」，Dickson笑言，他私下也很欣賞專家Dickson，亦坦言不介意有人說笑指他是「物理治療界Dickson」，「我希望可以在物理治療界做到一個iconic、令人易記起的人！」

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毛記積極收購 成「毛記生活圈」

事實上，毛記葵涌上市後，由本來的出版及媒體業務，積極擴闊多元化，去年投資藝人譚小環與丈夫「渣哥」蔡強榮合資的小食店「渣哥一九九六」，其後渣哥進一步擴張，開設連鎖茶餐廳「大渣哥茶記」，毛記亦一直有份投資，加上與Dickson合作成立Uuush物理治療中心，似乎漸漸形成一個「毛記生活圈」。

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日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm