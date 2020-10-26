Dickson（左）表示，現今物埋治療亦非常重視運動治療，例如利用圖中的平衡板可以鍛鍊一些平常難以鍛鍊的肌肉。（曾憲宗攝）

毛記葵涌（1716）上市後時有新搞作，兩年前原來已伙拍物理治療師林達生（Dickson）開設物理治療中心「Uuush」。Dickson接受訪問時表示，由打工仔變成老闆，主要是希望改變傳統物理治療「死氣沉沉」的感覺，結果與意念創新的毛記一拍即合。他坦言，公司開業9個月時已火速回本，過去大半年疫情下生意更佳，但因為服務業本身限制，目前仍在物色人手，才可進一步擴充。

明報記者 鄧偉忠、陳麗歡

據毛記中期報告，毛記是在去年10月入股Uuush 37%股權，不過，Dickson說雙方合作早在Uuush兩年前開業時已經開始，結合他的專業與毛記的創新而成，例如治療中心的名稱、模仿患者接受治療時叫聲的「Uuush」，以及中心非一般的裝修，就是出自毛記主意。

早於兩年前合作 毛記提營商意見

他提到，自己專長始終是物理治療的技術，而毛記在營商領域則給予他不少意見，例如去年市面曾非常流行的「按摩槍」，他曾想推出類似產品，但當時毛記方面認為這種熱潮很快減退，但產品由研究到推出卻需時6至9個月，屆時可能已「做爛市」。時至今日，這類產品已非常泛濫，證明毛記當時的判斷是正確的。

Dickson表示，當初成立Uuush的主要成本都是機器和裝修等，加上開業後生意理想，公司在成立9個月至一年時已回本。雖然目前生意額不方便透露，但他提到，在今年初疫情爆發後，到來求診的顧客反而明顯增加。

他表示，在今年初疫情爆發後，不少市民要改為在家工作（wfh），很多人因此肩頸出現問題，反而刺激物理治療行業生意；但他說，由於wfh關係，有部分在中環、金鐘一帶開業的行家，依然面對生意滑落，甚至需要裁員，相反Uuush則因為位置並非在CBD（核心商業區域）生意更佳。

公司生意漸上軌道，Dickson坦言雖有開分店的想法，但與其他專業服務行業相似，如何保持服務質素是一個重大課題。他說，近期一直在物色人選，擴張必需先找到有技術和理念的員工或伙伴才可實行，現階段難定下時間和目標，會以做好現有的服務質素為先。

首保服務質素 未有擴充時間表

Dickson坦言，他由一個普通「打工仔」，以往只是「返工、放工、放假、出糧」，要突破自己變做一名公司老闆，當中不斷摸索怎樣營運一盤生意，一手一腳由聘請助手、訂購儀器，建立Facebook、建立診所登記系統、安排裝修細節，是他創立Uuush後的最大困難；他坦言「每個學習過程都是人生中最好一課」。他笑言，慶幸至今暫時還沒輸，亦希望今後都可以與其他香港人繼續一起努力加油。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

與阿Bu一拍即合開辦物理治療中心 「腦細」林日曦亦是其客戶

毛記入股 物理治療中心Uuush開業9個月極速回本 疫情下生意更佳