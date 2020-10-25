長和（0001）旗下赫斯基能源公布，與同為加國油砂企業的Cenovus宣佈訂立安排協議，雙方將於一項市值236億加元（包括債務）的全股份交易中合併，成為一家新的石油及天然氣綜合能源公司。合併完成後，公司將以Cenovus名稱營運，長和持股量由原來赫斯基時持約四成，下降至15.7%，但仍為公司大股東。

根據安排協議條款，赫斯基股東每持1股股份，將可收取0.7845 股Cenovus普通股另加可認購0.0651 Cenovus普通股的認股權證，以赫斯基截至10月23日五天成交量加權平均股份價格計，溢價約21%（不包括認股權證在內）或23%（包括認股權證在內）。每份認股權證將賦予持有人於合併計劃完成後五年期間，按行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

長和表示，已與Cenovus訂立不可撤回之表決支持合併協議，同意於赫斯基能源股東特別大會上表決贊成。

緊隨交易完成後及任何認股權證獲行使前，預期Cenovus股東將擁有合併公司約61%，赫斯基能源股東將擁有約39%。交易完成後，預期長和將持有合併公司約15.7%。據彭博資料顯示，Cenovus現時單一大股東為美國油企康菲公司，持股約16.9%，重組後將持有新公司約10.3%股份。