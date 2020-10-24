美國新一輪救市方案仍未能通過，昨晚美股在區間波動沒有明顯走勢，道指下跌0.1%，收報28335點，標普500指數上升0.34%，收報3465點，納指上升0.37%，至11548點。

民主共和兩黨一直未能就救市方案金額達成共識，能否在大選前通過成疑，全周計算，道指下跌0.9%，標普500指數下跌0.5%，納指下跌1.1%。眾議院議長佩洛西表示，仍有在選前達成協議的可能，但總統特朗普要達成更大額的協議則需採取行動，特朗普則指兩黨仍在重大分歧，民主黨必需讓步才能達成協議。

美股繼續公布第三季業績，英特爾周四公布的業績令人失望，佔有電腦業務上升，數據中心收入則下跌26%，整體收入和純利跌4%和26%，繼第二季公布7納米晶片製程落後，再出現壞消息，昨日英特爾急跌10.58%。

另外，美國運通第三季盈利未能達到預期，經濟受冠疫情影響，因此企業客戶減少了開支，該行亦要為信用卡壞賬作出撥備，昨跌3.64%。下周將有多間科技巨頭公布業績，包括蘋果、facebook、亞馬遜、Alphabet、微軟等。

昨晚恒指夜期尾段跟隨美股做好，升0.1%報24945點，高水26點。ADR港股比例指數上升0.35%，報25005點。匯控（0005）ADR折合報32.36元，比港股高收0.36%。中海油（0883）ADR折合報7.58元，比港股低收1.12%，中石化（0386）和中石油（0857）ADR分別比港股低收0.7%和0.22%。