金管局再沽77.5億港元 單日累計金額創全年新高
文章日期：2020年10月23日 19:34
港元今日三度觸發強方兌換保證，金管局再於傍晚香港時段，沽出77.5億港元沽盤，全日合共沽出276.05億港元，為今年港元觸發強方兌換保證以來，金管局全日累計沽出最多的金額，打破周一沽出203.83億元的紀錄。
銀行體系結餘於10月28日結算後，將升至4124.47億元。截至今日，金管局在本周累計沽出849.41億港元沽盤，為今年以來最多。
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