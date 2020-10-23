港元今日三度觸發強方兌換保證，金管局再於傍晚香港時段，沽出77.5億港元沽盤，全日合共沽出276.05億港元，為今年港元觸發強方兌換保證以來，金管局全日累計沽出最多的金額，打破周一沽出203.83億元的紀錄。

銀行體系結餘於10月28日結算後，將升至4124.47億元。截至今日，金管局在本周累計沽出849.41億港元沽盤，為今年以來最多。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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