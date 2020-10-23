再有公司向國泰（0293）員工招手，鷹君集團（0041）旗下香港逸東酒店於facebook專頁發帖，指早前國泰宣布企業重組，其所有員工均經歷了最艱難時刻，酒店正為銷售及市場部、酒店前台、餐廳及酒吧等部門招募多個職位，歡迎國泰員工加入。

逸東酒店指出，對國泰失去工作的員工、航空業及香港而言都感到惋惜，國泰及國泰港龍一直以卓越服務及出色員工而廣為人知，因此希望員工可加入酒店，提供最優質服務。

帖文最後感謝被裁的國泰員工作為香港的大使，不會忘記他們一直以來為港人所付出的努力。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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