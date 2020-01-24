藥股先聲藥業（2096）下周一（26日）掛牌，早前招股期備受歡迎，今日暗盤卻大跌17.4%。截至下午6時，於耀才暗盤報11.32元。每手1000股，每手帳面正蝕2380元。本次有112名大戶認購頂頭槌飛，所幸派貨較少，每人僅中36手，現時每人帳面正蝕8.6萬元。

先聲藥業今晨公布，上限定價每股13.7元，全城共有36萬人認購，公開發售超購588倍。一手中籤率低至5%，共有約19萬人爭抽一手。認購金額超500萬元的乙組大戶則有過萬名，但每人獲派貨不多，最少的僅獲派3手。

先聲藥業研製仿製藥，定位較傳統，近年則開始研發創新藥。公司當時引入基投群星熠熠，包括高瓴資本、奧博資本、深創投、清池資本等。以高瓴資本為例，認購2828.5萬股，現時正蝕逾8000萬元。

記者：馬迪帆

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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