港交所宣布，擬將MSCI衍生產品合約的交易及結算時間延伸至包括本港公眾假期。公告指出，現時期交所正與證監會商榷計劃，並確認內部是否準備就緒。計劃最終能否落實，則仍要視乎市場參與意見、系統準備情況及監管機構批准。計劃正式實施時間仍有待公布。

現時恒指及國指期貨均不能在公眾假期交易。港交所今年5月獲得MSCI授權後，力推相關系列產品，至今共推出38隻MSCI指數期貨合約，或於年內再推出MSCI台灣（美元）指數期權。港交所表示，將交易日拓展至公眾假期，為最新的市場優化措施，希望可協助全球投資者管理風險及提升投資組合。

香港交易所市場主管姚嘉仁表示，為MSCI產品引入假期交易，可為客戶提供更多選擇。他表示，港交所將繼續建立市場生態圈的廣度、深度和吸引力，致力發展香港成為亞洲衍生產品交易中心。

港交所今日亦公布，MSCI期貨系列的未平倉合約於9月及10月顯著增加，反映市場對香港交易所MSCI衍生產品的需求殷切。根據數據，截至昨日（22日），所有MSCI衍生產品的未平倉合約共有78669張，較9月底的44066張增約八成，較截至8月底的3967張增近19倍。

港交所指出，假期交易計劃會否延伸至外匯及大宗商品的衍生產品合約，將會視乎市況需要才加以考慮。此外，交易所及結算所參與者不會被強制要求參與該計劃。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

陸金所美股上市最多集資183億元

合景悠活IPO傳以7.89元定價

金管局再度入市 沽168.95億港元 銀行體系結餘升穿4000億

恒大：已償還所有2020年到期債券

長汽首3季純利跌11.3%

載通斥1.21億為合資格巴士上層購買及安裝安全帶

華潤水泥首三季多賺28%

高盛子公司就1MDB認罪 再罰226億 高盛：主動為高層減薪

舊經濟銀行油股領漲 恒指升132點 連升6日見4個月來最長升浪

9間銀行續作香港離岸人幣市場一級流動性提供行

實惠與錦倫旅運合作 消費滿800元可免費參加本地一日遊

匯豐︰為螞蟻預留逾1000億元孖展額

必瘦站向空姐招手 逆市請千人擴業務版圖

陳智思：國泰重組無可避免 絕對無興趣參選特首