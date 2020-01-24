中國平安（2318）旗下網上借貸及財富管理平台陸金所分拆到美國上市，該行公布每股定價區間為11.5美元至13.5美元，以計劃發行的1.75億股美國預托證券（ADR）計算，即最多集資23.6億美元（約等值183.09億港元）。

陸金所在8日在美國提交上市申請，早前市場估計陸金所集資規模為20億至30億元。今年上半年，陸金所總收入錄得256.83億元（人民幣，下同），按年增25%，但純利按年減少2.8%至72.71億元，按季計，今年第二季純利30.86億元，按年倒退14.2%，按季倒退26.3%。截至9月底，陸金所管理的零售信貸餘額達到5358億元，按年增長21.4%；財富管理資產規模達3783億元。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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