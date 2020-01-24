最球最大集資規模螞蟻金服和政府的iBond將重叠時間接受申請。康證投資研究董事李聲揚認為，iBond幾屬必贏而可賺金額較少，可說必抽，而螞蟻金服業務及利潤增長強勁，也不妨入票，但因中籤機會較低，未必適宜用孖展而較合用現金抽。

李聲揚又指出，近期香港出現通縮，理論上利好iBond，但他認為美國大選後會更加熱切推行QE，通脹遲早出現，如抽到iBond，適宜掛牌時盡快售出。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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